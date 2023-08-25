EMS Yapı Sivasspor, Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Bitexen Antalyaspor'u evinde ağırlayacak. Karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk görev yapacak.
Topladığı 4 puanla ligde 3. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.
Ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmişti.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor