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EMS Yapı Sivasspor, Bitexen Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sonrasında takım Antalya'ya gidecek.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Antalya'ya gidecek.

Bitexen Antalyaspor ile EMS Yapı Sivasspor, yarın saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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