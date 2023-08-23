EMS Yapı Sivasspor, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetimindeki antrenmanlarla takım çalışmalarını sürdüren Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.