EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, sürat çalışmaları ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sürat çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip daha sonra sınırlı alan oyun ile taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş ile EMS Yapı Sivasspor, 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te Beşiktaş Park'ta karşılaşacak.