EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, antrenmanlarla maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, sınırlı alan oyunu ve çift kale maç ile devam etti. Futbolcular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.