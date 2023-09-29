EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Sivasspor'da Gerson Rodrigues'in sakatlığı bulunuyor.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Murat Erdoğan görev yapacak.
Ligin ilk haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci haftada deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmiş, sonraki karşılaşmada ise iç sahada Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Dördüncü haftada Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 yenilen Sivas temsilcisi, beşinci haftada evinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olmuş, altıncı hafta karşılaşmasında ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı.
Topladığı 6 puanla ligde 15. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi Gerson Rodrigues'in sakatlığı bulunuyor.