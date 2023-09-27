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EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla takım, pas çalışmaları ve taktik oyun üzerinde çalıştı.