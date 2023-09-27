EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla takım, pas çalışmaları ve taktik oyun üzerinde çalıştı.
EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, 3. bölge varyasyonları ve taktik oyun ile antrenmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor