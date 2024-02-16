EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçı için hazır
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik çalışmalarla son buldu. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor bugün Mersin'e gidecek.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik çalışmalarla son buldu.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor bugün Mersin'e gidecek.