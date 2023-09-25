EMS Yapı Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşusuyla başlayan idman, açma-germe hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor