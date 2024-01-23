Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, Antalya'ya hareket etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor, Bitexen Antalyaspor ile oynayacağı mücadele için 21 kişilik kafileyle tesislerden ayrılarak Antalya'ya gitti.

Bitexen Antalyaspor ile EMS Yapı Sivasspor yarın saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak.