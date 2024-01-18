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EMS Yapı Sivasspor, Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yenerek son 16 turuna yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda EMS Yapı Sivasspor, Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yenerek son 16 turuna yükseldi. Sivasspor, Ziya Erdal, Kotia ve Manaj'ın golleriyle galibiyete ulaştı.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Cem Özbay, Barış Çiçeksoyu

EMS Yapı Sivasspor : Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Appindangoye, Yusuf Kefkir (Dk. 60 Hakan Arslan), Ziya Erdal, Abdulkadir Parmak (Dk. 85 Alaaddin Okumuş), Mehmet Albayrak, Emre Gökay (Dk. 73 Barrow), Eren Kaya (Dk. 60 Manaj), Burak Kapacak (Dk. 60 Emrah Başsan), Koita

Ankara Keçiörengücü: Ekrem Kılıçarslan, Bahadır Yıldırım (D. 89 Selim Ilgaz), Orhan Nahırcı, Mert Kula, Muharrem Cinan, Nyarko, Mikail Okyar, Camara, Erkan Eyibil (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Ahmet Yazar (Dk. 46 Innocent), Mayi (Dk. 46 Dembele)

Goller: Dk. 10 Ziya Erdal, Dk. 50 Kotia, Dk. 81 Manaj (EMS Yapı Sivasspor ), Dk. 52 ve Dk. 65 (penaltıdan) Dembele ( Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk 46 Ahmet Yazar, Dk. 71 Nyarko Dk 85 Orhan Nahırcı ( Ankara Keçiörengücü) Dk. 86 Orhan Nahırcı (EMS Yapı Sivasspor )

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yenen EMS Yapı Sivasspor, son 16 turuna yükseldi.

10. dakikada Sivasspor öne geçti. Kısa paslarla rakip ceza sahasına yerleşen Sivasspor'da, Burak Kapacak'ın pasında topla buluşan Ziya Erdal'ın ceza yayının sağ çaprazından kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Emre Gökay kendi yarı alanın ortasında kaptığı topu rakiplerini geçerek ceza yayına kadar taşıdı. Savunmanın müdahalesiyle seken topu kontrol eden Kotia kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

Konuk ekip 52. dakikada farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen Keçiörengücü atağında Innocent'in bekletmeden savunmanın arkasına derinlemesine pas attı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dembele'nin sert şutunda meşin yuvarlak filelere buluştu: 2-1

65. dakikada Keçiörengücü eşitliği yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Camara, Ziya Erdal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Kazanılan penaltıyı kullanan Dembele, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-2

81. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. Barrow'un pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Manaj'ın sert şutunda top filelerle buluştu: 3-2

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Sivasspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

Kaynak: AA / Spor

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