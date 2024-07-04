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EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonuna yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kuvvet ve koordinasyon çalışması yaptı. Kulüp, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kuvvet ve koordinasyon çalışması yaptı.

Günü tek idmanla tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Bülent Uygun Sivasspor Spor Güncel Haberler

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