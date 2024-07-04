EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kuvvet ve koordinasyon çalışması yaptı.

Günü tek idmanla tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.