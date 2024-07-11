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EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor

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Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 1. etap Sivas kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolcular, ikinci antrenmanda taktiksel oyunların ardından hücum ve gol çalışmaları yaptı. Sivasspor, yarın yapacağı idmanla 1. etap kampını tamamlayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 1. etap Sivas kampının 11. gününde yapılan ikinci antrenmanda futbolcular, "taktiksel" oyunların ardından hücum ve gol çalıştı.

Sivasspor yarın yapacağı idmanla 1. etap kampını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Spor

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