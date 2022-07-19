Emrecan Uzunhan, Beşiktaş'a transfer oldu
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, Emrecan Uzunhan'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, Emrecan Uzunhan'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu.
Spor Toto 1. Lig'de son 2 sezon İstanbulspor forması giyen 21 yaşındaki Emrecan Uzunhan'ın, yeni adresi Beşiktaş oldu. Transferi sosyal medya hesabından duyuran İstanbulspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "6 sezon altyapımızda, 2 sezon A takımımızda forma giyen ve şampiyonluğumuzda büyük emeği olan Emrecan Uzunhan Beşiktaş'a transfer olmuştur. Emrecan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emrecan Uzunhan" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor