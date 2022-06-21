Emre Sağlık, Denizlispor'la yola devam ediyor Denizlispor sözleşmesi sona eren Emre Sağlık ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Denizlispor sözleşmesi sona eren Emre Sağlık ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. A. Denizlispor, kulüple sözleşmesi sona eren Emre Sağlık ile yeniden anlaştığını duyurdu. Yeşil siyahlı ekip 24 yaşındaki sağ bek ile tesislerde 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz'unda katılım sağladığı törenin ardından Sağlık, yeşil siyahlı formayı tekrardan sırtladı. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / Spor Denizlispor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Emre Sağlık, Denizlispor'la yola devam ediyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.