Emre Mor: Çok büyük bir camiadaydım, Fenerbahçe'deyim

Fenerbahçe'nin 3 yıllığına renklerine bağladığı 24 yaşındaki futbolcu Emre Mor, "Burada başarılı olmak ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Sarı-lacivertlilerin Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Emre Mor, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan 'Günün Röportajı' programına konuk oldu. Transfer sürecine değinen ikili, soruları da yanıtladı.

Emre Mor, "Türkçe 'Şimdi sahne bizim' diyerek sözlerini noktaladı.

Demirören Haber Ajansı / Spor