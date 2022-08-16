Emre Mor: Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor

Maça iyi başladıklarını belirten Mor, "Kırmızı karttan sonra oyun daha da kolaylaştı. Ritmi düşürmedik ve baskıyı artırdık. İkinci yarıda rakibi yorduk ve 3 gol daha bulduk. Performanstan mutluyum. Geliştirmemiz gereken noktalar vardı ve bugün geliştirdiğimizi düşünüyorum. Saha içinde gösterdiğimiz performans iyiydi ve bu şekilde devam etmemiz gerekiyor" dedi.

"Geliştiğimi ve doğal olarak da yaş aldığımı söyleyebilirim zaman içinde" ifadelerini kullanan Emre Mor, "Geçmişle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Mental anlamda olgunlaştığımı söyleyebilirim. Yapmam ve yapmamam gerekenleri artık çok daha iyi anlayarak hareket ettiğimi düşünüyorum. Şu anda yüzde 100 futbola odaklı olarak hareket ediyorum. Bana inanan insanlar var, kulüp bana inanıyor. Bana göre asıl fark bu. Bana inanılırsa, ben de elimden gelenin en iyisini yaparım. Karagümrük'te yaptığım gibi, burada yaptığım ve yapmak istediğim gibi. Hocam bana güvenirse, ben de elimden gelenin en iyisini yaparım. Mental anlamda olgunlaştığım için böyle bir fark söz konusu" diyerek sözlerini noktaladı.