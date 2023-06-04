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Emre Kutalmış Ateşli Dünya Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Emre Kutalmış Ateşli Dünya Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Spor Haberleri

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Emre Kutalmış Ateşli, erkekler +87 kiloda bronz madalya kazandı. Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre ilk turu maç yapmadan geçen Emre Kutalmış Ateşli, ikinci turda Polonya'dan Mikolaj Szaferski, üçüncü turda Kazakistan'dan Ruslan Zhaparov, çeyrek finalde ise Azerbaycan'dan Hamidreza Badrialiabadi'yi mağlup etti. Yarı finalde Meksika'dan Carlos Sensores'e yenilen milli tekvandocu, bronz madalya aldı. Kadınlar 53 kiloda tatamiye çıkan Zeynep Taşkın ise üçüncü turda Çin'den Ju Zuo'ya mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Emre Kutalmış Ateşli, erkekler +87 kiloda bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre ilk turu maç yapmadan geçen Emre Kutalmış Ateşli, ikinci turda Polonya'dan Mikolaj Szaferski, üçüncü turda Kazakistan'dan Ruslan Zhaparov, çeyrek finalde ise Azerbaycan'dan Hamidreza Badrialiabadi'yi mağlup etti.

Yarı finalde Meksika'dan Carlos Sensores'e yenilen milli tekvandocu, bronz madalya aldı.

Kadınlar 53 kiloda tatamiye çıkan Zeynep Taşkın ise üçüncü turda Çin'den Ju Zuo'ya mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Emre Kutalmış Ateşli Azerbaycan Dünya Spor Haberler

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