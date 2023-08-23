Emre Kocadağ: "Federasyon teknoloji ve yapay zekayla alakalı şov yapıyor"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Pendikspor maçındaki tartışmalı pozisyonla ilgili Futbol Federasyonu'nu eleştirerek, "Federasyon teknoloji ve yapay zekayla alakalı şov yapıyor. Bu konuda dünyayla yarıştığımızı iddia ediyor. Bu yaşanan bir rezalettir" dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Dinamo Kiev öncesi gündemine dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kocadağ ilk olarak Dinamo Kiev maçıyla ilgili, "Dinamo Kiev maçını Ukrayna'nın içinde bulunduğu savaş nedeniyle Bükreş'te oynayacağız. Hedefimiz turu geçmek. Sahaya iyi bir oyun yansıtıp İstanbul'daki maça iyi bir sonuçla gitmek istiyoruz. Takımımızın motivasyonu tam. Aynı zamanda ülke puanına katkıda bulunmak için gruplara kalmak en büyük hedefimiz" dedi.

"Bu yaşanan bir rezalettir"

Pendikspor maçındaki tartışmalı pozisyonla ilgili bir soru üzerine Kocadağ, "Pendikspor maçıyla ilgili olarak artık beklenmedik demeyeceğim, alışılagelmiş kimsenin memnun olmadığı konularla alakalı serzenişimiz olmuştu. Hakemlerle ilgili olarak MHK'ya başvurmuştuk. MHK başkanının imzasıyla tarafımıza bir cevap geldi. Özetle yan hakemin durduğu noktanın doğru olduğu, pozisyon bitmeden bayrağını kaldırmasının yanlış olduğu ve VAR'ın izleyebileceği doğru açıda bir görüntü olmadığı ifade edildi. Federasyon teknoloji ve yapay zekayla alakalı şov yapıyor. Bu konuda dünyayla yarıştığımızı iddia ediyor. Bu yaşanan bir rezalettir. Federasyonun ve yayıncı kuruluşun görüntü noktasında verdikleri cevabı kabul etmiyorum. Taraftar görüntüleri ve sosyal medya manipülasyonlarıyla topun çizgiyi geçip geçmediğini bulmaya çalışmak gibi rezil bir durum olamaz. MHK başkanı yan hakemin bayrağını pozisyon bitmeden kaldırmasının yanlış olduğunu kabul ediyor. Bunun hata olduğunu düşünmüyorum. Bu bir art niyettir. Yan hakeme o bayrağı kaldırtanlar ile kameraları doğru açılara yerleştirmeyenler aynı grubun parçası. Hakem hatası yüzünden iki puanımız alınmıştır. Bunun sorumlularını bulmak federasyonun görevidir. Biz; elimizde belge var, açıklarsak kötü olur şeklinde boş atıp dolu tutmaya çalışmak gibi maceralara girmeyiz. Beşiktaş camiası bunun hesabını sorar. Bu konunun takipçisi olacağız. Bu hatayı yapanın cezası verilmek zorunda. Görüntü yok bahanesini kabul etmiyoruz. Taraftarlarımızın ayarlarıyla oynamasınlar" diye konuştu.

"Birçok yıldız oyuncuyu dörtte biri maliyete transfer ettik"

Transferlerle ilgili de konuşan Emre Kocadağ, "Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık oyuncumuz Weghorst'tan para kazandık ve aynı hafta Aboubakar gibi dönmesi imkansız denilen oyuncuyu kadromuza kattık. Bunların bir kere bile takdir edildiğini görmedim. Ahmet Nur Çebi döneminde hiçbir oyuncuyu Avrupa'da aldığının üç dört katına transfer etmedik. Birçok yıldız oyuncuyu maliyetinin dörtte birine getirdik. Bu konuda Başkanımızı ve kendimi başarısız görmüyorum. Sosyal medyada oluşturulan havanın sirayet ettiği noktalar var. Beşiktaş'ın başarılı olmasını isteyen taraftarlarımızı iyi anlıyorum. Amacımız Beşiktaş'ı şampiyon yapmak. Bir oyuncuya 15 milyon avro vermedik diye camianın kelli felli insanlarıyla sosyal medyada etkileşim almak için bu toplara girerek eleştiri yapılmasını anlamıyorum" açıklamasında bulundu.

"Beşiktaş'la ilgili dertleri olanların kongrelerde ve Divan Kurulu'nda konuşması lazım"

Pendikspor maçında hakem tarafından durdurulduklarını ifade eden Kocadağ, "Maçtan sonra tepki hakeme ve federasyona mı, yönetime mi olmalıydı? Bunu herkesin düşünmesi lazım. Eski yönetimde de sosyal medyada kendini övdürmek için para harcayan, beni çok seviyorlar diyen yöneticileri gördük. Öyle insanlar şu anda da var. Kendini popüler sanan insanlar var. Sosyal medya rüzgarıyla yola çıkan ve yolda kalanları Türkiye çok gördü. Beşiktaş'la ilgili dertleri olanların kongrelerde ve Divan Kurulu'nda konuşması lazım. İki kere icra memurları kapıya dayandı, maaşlar aylarca ödenmedi. O dönemde Çebi en önde, ben de arkasında kapıdan girdim. O gün Beşiktaş semtinden geçmeyenler bugün sosyal medyada etkileşim almak için kimsenin kafasını bulandırmasınlar. Camiamızın çok önemli insanları var. İstişare yeri kurul toplantılarıdır. Seçimde ortada olmayanlar, taraftarı manipüle edip konsantrasyon bozmaya çalışmasınlar. Dijital medya sahiplerinin çoğu başka takımlardan. Bunların Beşiktaş'ın iyiliğini düşündüklerini sanmıyorum. Haklı olan haklılığını ispat etmek için sosyal medyada para harcamak zorunda. Ben onlara para vermek istemiyorum. Bunlara prim vermemek iyi insanların elinde" şeklinde konuştu.

"İşimizin başındayız"

Gündemlerinde seçim olmadığını söyleyen siyah-beyazlı takımın asbaşkanı, şunları söyledi:

"Gündemimizde seçim yok. Biz burada işimizin başındayız. İşimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Camia bize destek olsun. Biz kimseye boyun eğmeyiz. Kimseye pabuç bırakmayız. Federasyondan da hesap sorarız, Beşiktaş'ın bir kuruşunu da boşu boşuna kimseye yedirmeyiz."

"Taraftarın Talisca beklentisini görmezden gelmedik"

Talisca konusunda da açıklamalarda bulunan Emre Kocadağ, "Taraftarın Talisca beklentisini görmezden gelmedik. Talisca'yı kulübü satmak istemiyor. Talisca özlemi varken, biz bu konuda adım atmışken Talisca da para noktasında tercih yapıp ülkemizden başka bir takıma giderse taraftarımız da tavrını koyar. Türkiye'ye gelme durumu olursa görüşmeyiz demiyoruz. Şu an için öyle bir durum gözükmüyor. Ramos konusunda 15 milyon avro vergiler hariç bir rakam vardı" sözlerini sarf etti. - İSTANBUL