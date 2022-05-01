Emre Kılınç, Başakşehir maçında cezalı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç, Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir karşılamasında cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılarda bu maç öncesinde Fernando Muslera, Patrick van Aaholt, Ryan Babel ve Emre Kılınç sarı kart sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 16. dakikasında sarı kart gören Emre, 36. haftada deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düştü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor