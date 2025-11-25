Haberler

Emre Kaya'dan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü'ne Gurur Dolu Mesaj

Emre Kaya'dan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü'ne Gurur Dolu Mesaj
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü'nün altyapısından yetişen milli hentbolcu Emre Kaya, milli takım kampından kulübüne özel bir mesaj göndererek büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı. Kulüp, son yıllarda güçlü bir altyapı modeli ile dikkat çekiyor.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü altyapısında yetişerek milli takıma yükselen hentbol sporcusu Emre Kaya, milli takım kampından kulübüne özel bir mesaj göndererek büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, son yıllarda hentbol branşında ortaya koyduğu güçlü altyapı modeli ve yerli sporcu politikasıyla dikkat çekiyor. Kulüp, altı yıldır aralıksız şekilde profesyonel liglerde kız ve erkek hentbol takımlarıyla mücadele ediyor ve bu süreçte hiçbir transfer yapmadan, sadece Elazığ'ın öz kaynaklarına dayanan istikrarlı bir yapılanma yürütüyor. Bugüne kadar kulübün altyapısından yetişip milli takımlara ve profesyonel liglere kazandırılan 14 sporcu, Elazığ'da hentbolun ne kadar güçlü bir gelişim gösterdiğinin en net göstergesi oluyor. Hentbol branşında hem altyapı hem de A takım düzeyinde sürdürülen bu istikrarlı başarılar, kulüp yönetimi, antrenörler, teknik ekipler ve sporcular arasındaki uyumlu çalışmanın ürünü olarak görülüyor.

Milli takım kampında yer alan genç hentbolcu Emre Kaya'nın gönderdiği özel mesaj ise kulüp içinde büyük heyecan ve mutluluk oluşturdu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor Kulübümüzün hentbol branşında altı yıldır profesyonel liglerde yalnızca kendi öz kaynaklarıyla mücadele etmesi ve bu süreçte toplam 14 sporcumuzu milli takımlara kazandırması, ilimiz spor kültürünün ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koymaktadır. Yerli sporcuya duyulan güven ve altyapıya verilen önem, bugün milli takım forması giyen gençlerimizle karşılığını bulmuştur. Milli takım kampından kulübüne özel mesaj ileterek bizleri gururlandıran hentbol sporcumuz Emre Kaya'yı gönülden tebrik ediyor; onu yetiştiren değerli antrenörlerimize, altyapı ekiplerimize, kulüp yönetimimize ve sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Elazığ'ın gençlerine yatırım yapmayı, onları milli takımlara kazandırmayı ve Türk sporuna katkı sunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.