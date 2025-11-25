Emre Kaya'dan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü'ne Gurur Dolu Mesaj

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü altyapısında yetişerek milli takıma yükselen hentbol sporcusu Emre Kaya, milli takım kampından kulübüne özel bir mesaj göndererek büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, son yıllarda hentbol branşında ortaya koyduğu güçlü altyapı modeli ve yerli sporcu politikasıyla dikkat çekiyor. Kulüp, altı yıldır aralıksız şekilde profesyonel liglerde kız ve erkek hentbol takımlarıyla mücadele ediyor ve bu süreçte hiçbir transfer yapmadan, sadece Elazığ'ın öz kaynaklarına dayanan istikrarlı bir yapılanma yürütüyor. Bugüne kadar kulübün altyapısından yetişip milli takımlara ve profesyonel liglere kazandırılan 14 sporcu, Elazığ'da hentbolun ne kadar güçlü bir gelişim gösterdiğinin en net göstergesi oluyor. Hentbol branşında hem altyapı hem de A takım düzeyinde sürdürülen bu istikrarlı başarılar, kulüp yönetimi, antrenörler, teknik ekipler ve sporcular arasındaki uyumlu çalışmanın ürünü olarak görülüyor.

Milli takım kampında yer alan genç hentbolcu Emre Kaya'nın gönderdiği özel mesaj ise kulüp içinde büyük heyecan ve mutluluk oluşturdu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor Kulübümüzün hentbol branşında altı yıldır profesyonel liglerde yalnızca kendi öz kaynaklarıyla mücadele etmesi ve bu süreçte toplam 14 sporcumuzu milli takımlara kazandırması, ilimiz spor kültürünün ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koymaktadır. Yerli sporcuya duyulan güven ve altyapıya verilen önem, bugün milli takım forması giyen gençlerimizle karşılığını bulmuştur. Milli takım kampından kulübüne özel mesaj ileterek bizleri gururlandıran hentbol sporcumuz Emre Kaya'yı gönülden tebrik ediyor; onu yetiştiren değerli antrenörlerimize, altyapı ekiplerimize, kulüp yönetimimize ve sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Elazığ'ın gençlerine yatırım yapmayı, onları milli takımlara kazandırmayı ve Türk sporuna katkı sunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - ELAZIĞ