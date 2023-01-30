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Emre Karaca Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'na damgasını vurdu

Spor Haberleri

Emre Karaca Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'na damgasını vurdu

Milli sporcu Emre Karaca, Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Büyük Erkekler kategorisinde birinci oldu.

Milli sporcu Emre Karaca, Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Büyük Erkekler kategorisinde birinci oldu. Karaca, "Elimden geldiğince başarılarıma devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Eskişehir'de spor kariyerine devam eden milli kick boksçu Emre Karaca, Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nı birinci olarak tamamladı. Büyük Erkekler 57 kilogram Full Contact kategorisinde müsabakalara katılan Karaca, hedefinin Portekiz'de Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emre Karaca Kick Boks Türkiye Spor Haberler

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