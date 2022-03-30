Emre Güral, İtalya Serie B takımlarından Crotone forması giyecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emre Güral, İtalya Serie B takımlarından Crotone forması giyecek

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
 - Güncelleme:
Emre Güral, İtalya Serie B takımlarından Crotone forması giyecek

İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Crotone, forvet oyuncusu Emre Güral ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığını açıkladı.

İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Crotone, forvet oyuncusu Emre Güral ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak 2020-21 sezonunda MKE Ankaragücü'nde oynayan Emre'nin ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.

Alman kulüpleri Eintracht Frankfurt ve Greuther Fürth'ün altyapısında yetişen 32 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde Trabzonspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve Alanyaspor'un da formasını giydi.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

MKE Ankaragücü, Emre Güral, Futbol, İtalya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title