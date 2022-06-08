Emre Bilgin: Hem A Milli Takım hem de Ümit Milli Takım'da kalede büyük bir yarış var - Haberler

"Milli takımda olmak, oynamak çok güzel bir duygu"

"Kafamda hep maç oynuyordum"

"Gelecek sezon için hedefim daha çok maçta görev yapmak"

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,- Ümit Milli Takım ve Beşiktaş'ın genç file bekçisi Emre Bilgin, "Antrenmanlarda kendimi daha üst noktaya taşımaya gayret ettim. Kendimi hep maçlara sakladım. Kafamda hep maç oynuyordum. Göztepe maçı olsun, Konyaspor ve Hatayspor maçları olsun hep kendimi göstermeye gayret ettim" dedi.

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 10 Haziran Cuma günü Kazakistan, 14 Haziran Salı günü ise Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden Ay-yıldızlılarda, 18 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"Gelecek sezon için hedefim daha çok maçta görev yapmak. Ersin ağabey sağ olsun hem maçlarda hem antrenmanlarda bana hem psikolojik hem de kişisel anlamda çok yardımcı oluyor. Ersin ağabeyin yolundan gidiyoruz."