"Başarıyı paylaşmayı seven, başarısızlıkta kendini öne atmayı seven birisiyim"

"Milli takımımızın başında kim varsa bizim ona destek olmamız gerek"

"Hiçbir kulübü küçümseyecek hadde sahip değiliz"

"Bahadır gibi kardeşlerimizi milli takıma kazandıracağız"

"Filistin halkı özgürlüğü hak ediyor"

Ercan ATA-Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Yakaladığımız ivmeyi, enerjiyi devam ettirmek istiyoruz. Taraftarımızın, yönetimin bizden beklentisine uygun şekilde hedefli bir takım haline gelmek ve bunu başarmak için çok çalışmamız gerektiğini bilerek işimize sarıldık. Ankara'da olmaktan gerçekten keyif alıyorum, inşallah böyle devam eder" dedi.

Süper Lig'de bu sezon topladığı 9 puanla 12'nci sırada yer alan başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, 22 Ekim Pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Müsabakanın hazırlıklarını MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertli kulübün teknik direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü'ndeki kariyerine 3-0'lık Kayserispor galibiyetiyle başlayan Emre Belözoğlu, İstanbulspor'da yaşanan teknik direktör değişikliğinin planlamalarını etkileyeceğini ifade ederek, "Yeni bir teknik adam geldi, yeni bir oyun oynatmak isteyecektir. Planlamada ufak tefek aksaklıklar olsa da ben iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Yakaladığımız ivmeyi, enerjiyi devam ettirmek istiyoruz. Taraftarımızın, yönetimin bizden beklentisine uygun şekilde hedefli bir takım haline gelmek ve bunu başarmak için çok çalışmamız gerektiğini bilerek işimize sarıldık. Ankara'da olmaktan gerçekten keyif alıyorum, inşallah böyle devam eder" dedi.

"BAŞARILI OLMAK ADINA ELİMİZDE İMKANLAR VAR"

MKE Ankaragücü'ndeki teknik direktörlük kariyerine galibiyetle başlamasının değerli ve önemli olduğunu kaydeden Belözoğlu, "Bunun sürdürülebilir olması çok değerli. Ben ilk hocalık deneyimimde Fenerbahçe'de 10 haftada önemli işler yaptığımı düşünüyorum. Tek başınıza bir başarıyı sahiplenirseniz o başarı olmaktan çıkar. Başakşehir'de de 2 sene önemli ve değerli işler yaptık. İlk sene 4'üncü, ikinci sene 5'inci olduk, bir Türkiye Kupası finali oynadık. 'Kupa Beyi' Ankaragücü'nü eleyerek olmuştu. Bunu devam ettirmek önemli. Geçmişte önemli bir futbolcuydum ama teknik adam olarak işimizi yapıyoruz. Burada başarılı olmak adına elimizde iyi imkanlar var. Hem oyuncular hem bizler fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Camianın bu galibiyete ihtiyacı vardı ama biz sadece 1 galibiyet aldık. Bunu devam ettiren, kazanmayı alışkanlık haline getiren, ön blokta oynamaya çalışan bir takım oluşturmak için zamana ihtiyacımız var. Hedefimiz bu. Bir ekip işi bu. Sadece benim ismime atfedilecek bir şey değil. Başarıyı paylaşmayı seven, başarısızlıkta kendini öne atmayı seven birisiyim. Yine böyle olacak. Başarıyı paylaşacağız" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ AVRUPA'DA OYNAYACAK BİR TAKIM İNŞA ETMEK"

Avrupa kupalarında oynayan bütün takımların başarılı olmasını temenni ettiğini söyleyen Belözoğlu, "Biz geçen sene Başakşehir ile önemli işler yaptık. Ülkemiz adına toplanan puanlarda faydamız olduğuna inanıyorum. Bu sene ilk 5'te olan takım katılacaksa orada bizim de payımız var. Sivas'ın yaptığı, Fenerbahçe'nin yaptığı gibi. Trabzonspor da iyi bir dönem geçirdi Avrupa'da. Ben yine bunu yakalamak istediğimizi söyleyebilirim. Hedefimiz yine Avrupa'da oynayacak bir takım inşa etmek. İnşallah burada da bunu yapmaya çalışacağım" dedi.

Milli takımın kaliteli oyuncu grubuna sahip olduğunu belirten Belözoğlu, "Federasyonumuzu yöneten kişiler saha içi yönetimi Vincenzo Montella'ya bıraktılar. Montella ile ikili ilişkileri olan birisiyim, kendisiyle ara sıra fikir alışverişimiz oluyor. Değerli bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Milli takımımızın başında kim varsa bizim ona destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Göğsünde bizim al bayrağımızı taşıyan bir takım var" ifadelerini kullandı.

"BAHADIR GİBİ KARDEŞLERİMİZİ MİLLİ TAKIMA KAZANDIRACAĞIZ"

Belözoğlu, MKE Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü'nün milli takıma seçilmemesini değerlendirerek, "Bahadır son dönemde çok iyi bir performans gösteriyor. Ankaragücü'nün bu anlamda kimliğinin oluşması, yarışırken oyuncu yetiştiren bir yapıya bürünmesi en büyük arzum. Önce yarışacağız sonra Bahadır gibi kardeşlerimizi milli takıma kazandıracağız. Kendi takımımızdan milli takıma gidecek oyuncu sayısını arttırmak en büyük isteğimiz" ifadelerini kullandı.

"BEN KOLAY BİR MESLEĞİ SEÇMEDİM"

Türkiye'de teknik adamlara çok fazla sabır gösterilmediğini belirten Belözoğlu, "Kazanmak ve kazanırken bir şeyler inşa etmek zorunda teknik adamlar. Belki de dünyada meslektaşlarımız arasında işi en zor olan Türk teknik direktörler diye düşünüyorum. Ben bu işi bu şekilde kabul ederek başladım. En büyük arzum, isteğim de başarılı olmak. Ben kolay bir mesleği seçmedim. Çok çalışacağız, biz de burada iyi işler yapmak adına her teknik adam gibi uzun süreçlere yayarsak memnun oluruz" dedi.

"BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPACAK HADDİMİZ YOK"

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanması planlanan maçın iptal edilmesine ilişkin konuşan Belözoğlu, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'ın 'Ankaragücü teknik heyeti bir alt ligdeki takımla oynamak istemedi' şeklindeki değerlendirmesine ilişkin, şunları söyledi:

"Üzülüyoruz. Hayatım boyunca böyle şeylere şahit oldum. Sayın başkan bence biraz bilgi eksikliği ile fevri bir açıklama yapmış. Bizim açımızdan problem yok. Ben hiçbir kulübü bu şekilde addederek açıklama yapmadım. Bizim de zaten böyle bir açıklama yapacak haddimiz yok. Biz mevcut stadımızın sahasının gerçekten çok problemli olduğunu gördük. Bunu korumak adına yönetimimizden böyle bir istediğimiz oldu. Bizim şu anda 4 sakat oyuncumuz var. Altyapı oyuncularımızın hiçbirini tanımıyorum. Onları görme isteğimin de çok doğal karşılanması gerektiğini söyleyebilirim. Ben kulübümü düşünmek zorundayım. Benim için önemli olan Ankaragücü menfaatleridir ama bu menfaatler doğrultusunda hiçbir kulübü küçümseyecek hadde sahip değiliz. Sayın başkanımıza yanlış bir bilgilendirme gitmiş. Kimse ile ilgili böyle bir söylemimiz olmadı."

"FİLİSTİN HALKI ÖZGÜRLÜĞÜ HAK EDİYOR"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair de konuşan Belözoğlu, "Ben zulmedenin, zalim olanın bu dünyada mutlaka karşılığını aldığına inandım. Hiçbir zaman zalimlerin kazandığı bir dünya görmedim. Filistin halkı özgürlüğü hak ediyor. Kendi topraklarına hükmedecek güçlü bir halk. Onların yanında en yüksek sesle duran ülkemiz var" diye konuştu.