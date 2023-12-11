Emre Belözoğlu ve İlhan Palut maç sonrası açıklamalarını yaptı
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, maç sonrası basın toplantısında kısa açıklamalar yaptılar. Emre Belözoğlu üzgün olduğunu belirtirken, İlhan Palut ise MKE Ankaragücü'ne başarı diledi.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Sadece çok üzgünüm" dedi.
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 1-1 Çaykur Rizespor maçı ardından basın toplantısında konuştu. Belözoğlu, "Ya ben bugün için ne söyleyeyim ki? Ben sadece çok çok üzgünüm. Başka bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA