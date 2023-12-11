Emre Belözoğlu ve İlhan Palut maç sonrası açıklamalarını yaptı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Sadece çok üzgünüm" dedi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 1-1 Çaykur Rizespor maçı ardından basın toplantısında konuştu. Belözoğlu, "Ya ben bugün için ne söyleyeyim ki? Ben sadece çok çok üzgünüm. Başka bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA