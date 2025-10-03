Emre Belözoğlu: 'Sorumluluğu Alıyorum, Başkanla Görüşeceğiz'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, yenilginin sorumluluğunu üzerine aldığını, kulüp başkanı Rıza Perçin ile görüşüp bir karar alacağını söyledi.

Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Antalyaspor'un başında olduğu dönemde takımın en kötü oyununu bugün sergilediğini ifade eden Belözoğlu şöyle konuştu:

"Gördüğüm oyuncu grubunun enerjisi, oyuna sadakati en düşük 90 dakikaydı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Taraftardan bu anlamda özür diliyorum, sorumluluğu alıyorum. Dört net bireysel hata var. Bu anlamda sorumluluk bende. Bu kadar net bireysel hataların olduğu yerde bence radikal kararların alınması gerekiyor ya oyuncu bazlı ya da teknik adam bazlı. Ben bu anlamda gerekli konuşmayı Sayın Başkanımızla yaptım, yapmaya devam edeceğim. Bu anlamda sorumluluğu almak istediğimi kendisine ilettim. Kendisiyle görüşeceğim. Bugün yaşamış olduğumuz skordan öte net bir dibe vuruş. Bununla alakalı sorumluluğu alarak doğru hareket etmemiz gerekiyor. Bunu da beraber yola çıktığımız başkan ve birkaç yöneticimizle görüşmeden yapmak doğru olmaz diye düşünüyorum."

"Başkanımızla görüşeceğiz"

Belözoğlu, ligin başlamasıyla oluşan ortamda belli insanların kendilerine güvenmediğini net olarak gördüğünü vurguladı.

Onları da anladığını ifade eden Belözoğlu, "Söylemem gereken bugün bizim adımıza çok kötü bir performans vardı. Antalyaspor camiasına buradaki sorumluluğu alması gereken başlıca kişinin ben olduğumu söylemem gerekiyor." dedi.

Belözoğlu, bir gazetecinin "Konuşmalarınızdan sanki bir istifa izlemi mi söz konusu?" sorusu üzerine, "Başkanımızla görüşeceğiz. Başkanımızla gereğini yapmak adına onlarla beraber hareket etmem gerekiyor çünkü ben bu takımın kurulmasında en çok payı olan kişiyim. Bu anlamda sorumluluğu alırken, onları da zorda bırakmak istemiyorum. Futboldan da daha değerli ve önemlisi birbirimizi kırmadan bu anlamda kararlar almamız. Başkanla helalleşmeden bu kararı almak istemiyorum. Bu ortamı oluşturan yerel kitlenin de amacına ulaştığın söyleyebilirim. Bu anlamda da benim yapabileceğim tek bir şey var. Burada başkanımızı ve yönetimimizi, bize inanan insanları üzmeden kırmadan en doğruyu yapmak. Bunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.