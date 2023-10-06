Emre Belözoğlu'nun teknik ekibi belli oldu
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MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun 10 kişilik teknik ekibi açıklandı. Yardımcı antrenörler, kaleci antrenörü, scout sorumlusu ve analiz antrenörleri gibi farklı pozisyonlarda görev alacak isimler belirlendi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Emre Belözoğlu'nun 10 kişilik teknik ekibinde şu isimler bulunuyor:
1. Yardımcı Antrenör: Halil Cihan Ünal
2. Yardımcı Antrenör-Kaleci Antrenörü: Özden Öngün
Yardımcı Antrenör: Pierre Webo
Yardımcı Antenör-Scout Sorumlusu: Toprak Kırtoğlu
Atletik Performans Antrenörleri: Can Kolbakır, Selçuk Tarakçı
Analiz Antrenörleri: Yağız Çekem, Oğuzhan Küçük, Tolga Yalçın.
Kaynak: AA / Spor