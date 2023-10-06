MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun 10 kişilik teknik ekibi açıklandı. Yardımcı antrenörler, kaleci antrenörü, scout sorumlusu ve analiz antrenörleri gibi farklı pozisyonlarda görev alacak isimler belirlendi.

Emre Belözoğlu'nun teknik ekibi belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Emre Belözoğlu'nun 10 kişilik teknik ekibinde şu isimler bulunuyor:

1. Yardımcı Antrenör: Halil Cihan Ünal

2. Yardımcı Antrenör-Kaleci Antrenörü: Özden Öngün

Yardımcı Antrenör: Pierre Webo

Yardımcı Antenör-Scout Sorumlusu: Toprak Kırtoğlu

Atletik Performans Antrenörleri: Can Kolbakır, Selçuk Tarakçı

Analiz Antrenörleri: Yağız Çekem, Oğuzhan Küçük, Tolga Yalçın.