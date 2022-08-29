Emre Belözoğlu'ndan Türk futbolu için birlik ve beraberlik çağrısı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Türk futbolunda birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, " Türkiye'de her şey çok rekabet merkezli gidiyor. Biraz beraber hareket edersek toparlanmayacak bir süreç değil." dedi.

Turuncu-lacivertli takımın 41 yaşındaki çalıştırıcısı, basın mensuplarının birçok konuda sorularını cevapladı.

Türk takımlarının 27 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alamamasını değerlendiren Emre Belözoğlu, "Üzgünüm. Türkiye, çok önemli ve genç bir ülke. Futbolun içinde yer almış herkesin şapkasını önüne koyması gereken bir süreç. Gelişim tek taraflı olmuyor, birbirimizi de geliştirmemiz gerekiyor. Fotoğrafın bütününe bakmamız lazım. Belçika'da 4'te 4 yapmış bir takımla oynadık. Kendi liginde maçlarını federasyonları ertelemişti. Türkiye'de her şey bence çok rekabet merkezli gidiyor, herkes kendi maçını düşünüyor. Biraz beraber hareket edersek toparlanmayacak bir süreç değil. İyi takımlarımız ve hocalarımızla gelişen bir yapı var. Önümüzdeki süreçte hatalarımızdan ders çıkartarak hareket edersek tekrar en iyi şampiyonalarda yer alabilecek takımları ve oyuncuları yetiştiririz." ifadelerini kullandı.

"Genç ve dinamik bir takım kuruyoruz"

Bu sezon kadrolarına kaliteli futbolcular kattıklarını belirten Emre Belözoğlu, Avrupa kupalarında sergileyecekleri performansla ülke puanına önemli katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Takımın yaş ortalamasını düşürdüklerini ifade eden 41 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Bu sezon değerli oyuncular transfer ettik. Hepsine baktığımızda takımımızın yaş ortalamasını düşürdüler. Maliyet anlamında da birkaç sene öncesine göre daha derli toplu gidiyoruz. Kulübün gerçeklerini göz ardı edemeyiz. Kulüpler geçmişte 1 maçta galibiyette 750-800 bin avro kazanıyordu. Şimdi bu rakam 100 bine düştü. İyi planlama yapmamız gerekiyor. İyi ve kaliteli oyunculardan oluşan takımımız var. Herkesle mücadele edecek bir takımız. Rotasyon derdimiz yok. Her maçı kazanmak istiyoruz. Özellikle Avrupa kupalarında ülke puanına katkı anlamında sonuna kadar zorlayacağız. Baktığınızda ülke puanı olarak İsrail ve Belçika'nın gerisindeydik. İki takımı da eleyerek önemli bir iş yaptık. Türk futbolu kritik bir eşik yaşıyor. Avrupa maçlarına değer vermemiz gerekiyor. Tüm oyuncularımdan faydalanacağım. Sezona iyi başladık ama bunu tüm sezona yaymak istiyoruz. Avrupa'da maçlar kazanıp kulübümüze maddi, ülkemize de puan olarak hizmet etmek istiyoruz. İlk hedefimiz UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplardan çıkmak. Kolay olmayacak. Her maçı kazanmak için sahada olacağız."

"Mesut Özil ile birbirimize iyi geleceğiz"

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcu Mesut Özil'den çok iyi geri bildirim alacağını belirtti.

Mesut Özil'i yakından tanıdığına dikkati çeken Belözoğlu, "Real Madrid ve Arsenal'de oynamış ve Almanya ile Dünya Kupası'nı kazanmış bir oyuncu. Mesut'un kariyer finalinin çok daha iyi bitmesine inandığımı söyledim. Fenerbahçe'de istediği ortamı bulamamış olabilir. Ama ben Mesut'u burada mutlu olabileceğini ve sadece futbola kafasını verip takıma destek olacağını düşündüğüm için istedim. O da bizi istedi. Birbirimize iyi geleceğiz. Burada ona yardımcı olacağız. Ondan ne alabileceğimi çok iyi biliyorum. İnşallah o da karşılığını verecektir. Medipol Başakşehir'in Mesut Özil'den çok iyi bir geri bildirim alacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Keny, gelişim gösterebilecek bir isim"

Emre Belözoğlu, Bandırmaspor'dan kadrolarına kattıkları Philippe Keny'nin oyun sistemlerine uygun bir futbolcu olduğunu aktardı.

Senegalli oyuncunun Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yaptığı sürece dahil olmadıklarına vurgu yapan Belözoğlu, "Beşiktaş ile anlaşma süreci ilerlemeyince devreye girdik. Birkaç kere görüşme şansımız oldu. Geçen sezon TFF 1. Lig'in en değerli oyuncularından biri. Bizim oyunumuza uygun olduğunu düşündüğümüz ve gelişim gösterebilecek bir isim. Büyük takımlarda rahatlıkla oynayacak bir isim. Kendisinden beklentimiz var." şeklinde görüş belirtti.

"Pro-lisans sürecim 1-2 haftaya sonlanacak"

Emre Belözoğlu, pro-lisans süreciyle ilgili bir soru üzerine şu görüşleri paylaştı:

"Pro-lisans sürecim 1-2 haftaya kadar sonlanacak. Başka polemik oluştururlar benimle alakalı. Eğitim çok önemli. Teknik adamlık bir süreç. İstediğiniz kadar lisanslarınızı alsanız da çok maç hazırlığınızın ve iyi bir ekibinizin olması gerekiyor. Futbolculuğumun son 4-5 senesinde bu anlamda yatırımlar yaptım. Eksiklerim hala var. Birbirimizi geliştirmek zorundayız. Pro-lisansımı aldıktan sonra eğitime devam etmem ve kendimi geliştirmem gerekiyor, onu almak yetmiyor. Uzun süre futbola Avrupa'da hizmet etmek arzusu içerisindeyim."