Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerindeki 3. deneyimini başkent ekibinde yaşayacak.

Aktif futbolculuk kariyerinde elde ettiği başarılarla Türk spor tarihine geçen Emre Belözoğlu, teknik direktörlük hayatına Nisan 2021'de Fenerbahçe'de başladı.

Futbol bıraktığı Fenerbahçe'de 2020-2021 sezonunda sportif direktör olan Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un takımdan ayrılmasından sonra son 10 haftada sarı-lacivertlilerin başına geçti. Fenerbahçe'yle 10 maça çıkıp şampiyonluğu kıl payı kaçıran Belözoğlu, sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrıldı.

Medipol Başakşehir'le iyi bir dönem geçirdi

Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman'ın istifasından sonra Ekim 2021'de Başakşehir'in başına geçti.

Ligin en alt sıralarından aldığı İstanbul ekibini sezon sonunda 4. yapan Emre Belezoğlu, takımına Avrupa biletini kazandırdı.

Geçen sezonu da Başakşehir'le geçiren ve takımını Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynatıp, ligde 5. yapan Belözoğlu bu sezona ise istediği başlangıcı yapamadı.

İlk 3 maçta da Başakşehir'le puan alamayan Belözoğlu, 4. haftanın sonunda görevini bıraktı.

98 maçın 76'sını kaybetmedi

Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde 98 maçın 76'sını kaybetmedi.

43 yaşındaki teknik adamın 98 maçlık teknik adamlık performansı şöyle:

Organizasyon O G B M Süper Lig 77 40 18 19 Türkiye Kupası 7 3 3 1 Avrupa kupaları 14 8 4 2 TOPLAM 98 51 25 22

NOT: Deprem nedeniyle 2022-2023 sezonunda Hatayspor ve Gaziantep FK'ya karşı alınan 3-0 hükmen galibiyetler istatistikte yer almamıştır.