Emre Belözoğlu: 'İlk yarı ve ikinci yarıyı ayırmalıyız'

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilen Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, "İlk yarı ve ikinci yarıyı gece gündüz gibi birbirinden ayırmamız gerekiyor." dedi.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı Trabzonspor ve teknik direktör Fatih Tekke'yi tebrik etti.

Maçın her iki yarısında farklı görüntü ortaya koyduklarına dikkati çeken Belözoğlu, "İlk yarıda rakibine saygı duyan ve rakibini çalışmış bir takım vardı sahada ama fazlasıyla, her şeyin bir sınırı olduğunu düşünüyorum. Saygının da bir sınırı olması gerekiyor. Trabzonspor'un çok dinamik oyuncuları var. 2-2-6, bazen 2-4-4 yerleşimlerine karşı planlarımızı yapmıştık. Ama ilk yarıda bence bize yakışmayan bir oyun vardı genel hatlarıyla. Bu oyuna karşılık verebilirdik. Birazcık daha net sert ve geçişlerde özellikle bunu kullanabilirdik. İkinci yarıda bence biraz daha kendi kimliğimize büyük takımlara karşı olmazsa olmaz oyunda cesur ve cesaretli bir görüntü çizdiğimizi düşünüyorum."

Belözoğlu, ikinci yarı oyunun kendileri adına daha iyi olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Orada beraberliği yakalayabilirdik. Sanki oyunun hakkı biraz daha ikinci yarıda beraberlikti, pozisyon da vermedik. Ama ne olursa olsun karşınızda Trabzonspor var. İki tane 6 puanlı takımın maçı. Biz sezona iyi başladık, onlar da iyi başladı. Bu maçtan kendi adımıza dersleri çıkaracağız. Alınan puan, hedeflenen puan hepsinin hesabını yapmak zorunda olduğumuz süreçler... Yaşadığımız tecrübeler iyi kötü bunu gösteriyor. Bir kez daha oyuncularımı ikinci yarıdaki oyunlarından dolayı tebrik ediyorum. Maçın genelinde Trabzonspor'u tebrik ediyorum."