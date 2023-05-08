- Emre Belözoğlu : "Hiçbir zaman Galatasaray'ı çalıştırmam demem"

İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hayatın kendisine büyük cümleler kurmamayı öğrettiğini söyleyerek, "Geçmişte çok büyük cümleler de kullandım. Ben hiçbir zaman Galatasaray'ı çalıştırmam demem yada başka takımlar çalıştırmam demem. Bu Fenerbahçeli olduğum gerçeğini de değiştirmez. Herkes bunu istediği gibi algılayabilir" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 1-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, " Galatasaray'ı tebrik ediyorum. 15-20 dakikalık baskı kurdular. Ön bölgede oynayan 2 oyuncumuzun çok bekleyerek oynamasından dolayı üstümüze geldiler. 20 dakika Galatasaray oyunu istediği gibi yönetti. 20 dakika sonrasında oyunun sonra bize geldi anlar vardı. 55-60 dakikalarda ofansif hamleler yaptık. Ofansif anlamda verim alamadım. Bundan dolayı üzgünüm. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ederim. Bugün 49. maçımızı oynadık. Biz ön tarafta kalmaya çalışıyoruz. Bu sene yazıkki 5. sıradaki takım Avrupa'ya gidemiyor. İnşallah Türkiye Kupası'nda final oynar, orada kazanıp, Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Kolay bir sezon olmadı. Yorucu bir sezon oldu" ifadelerini kullandı.

"Biz başarısız değiliz"

Sezonu Başakşehir ile bitirmek istediğini söyleyen Belözoğlu, "Bu sezonu Başakşehir'de bitirmek istiyorum. Ben geldiğimde kulüp küme düşme hattındaydı. Geçen sene 60 puan topladık. Benden ötürü biraz algılar oluşuyor. Bunu değiştiremem. Biz başarısız değiliz. Elimizdeki mevcut oyuncu kadrosuna göre iyi işler yaptık. Avrupa'da son 16'ya kaldık. Türkiye Kupası'nda final oynama şansımız çok net var. Geçen senelerde ligin 5. bitiren takımların çoğu Avrupa'ya gidebiliyordu. Bugün ligde beşinciyiz. Bizle alakalı, birkaç mağlubiyet olduğunda herkes öyle şey bekliyor. Göksel abiden dolayı, onla konuşmadan karar almayacağımı söylemiştim. Önümüzdeki seneyle alakalı hiçbir düşüncem yok. Sadece bu seneyi Başakşehir'de bitirmek istiyorum. Bunu da en iyi şekilde, Avrupa kupalarına katılarak yapmak istiyorum. Çünkü bu kulübün genlerinde Avrupa'ya katılmak var" şeklinde konuştu.

"Hiçbir zaman Galatasaray'ı çalıştırmam demem"

Galatasaray'ı çalıştırmak isteyip, istemediğinin sorulması üzerine Emre Belözoğlu, "Ben Fenerbahçeli Emreyim. Taraftar beni sahiplendi. Fenerbahçe'nin çok zor günlerinde kulüp içinde oldum. Hayat bana asla büyük cümleler kurmamayı da öğretti. Geçmişte çok büyük cümleler de kullandım. Ben hiçbir zaman Galatasaray'ı çalıştırmam demem yada başka takımlar çalıştırmam demem. Bu Fenerbahçeli olduğum gerçeğini de değiştirmez. Herkes bunu istediği gibi algılayabilir. Futbola katkı yapmaya teknik adam olarak devam etmek istiyorum. Bu bazen süre, tecrübe istiyorum. Benim de zamanla öğreneceğim zamanlarım olacaktır" diye cevap verdi.