Emre Belözoğlu: Hedefimiz Avrupa kupaları

Süper Lig ekibi Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Bu senede net bir şekilde hedefimiz büyük takımları zorlayarak onların arasında yer alabileceğimizi geçmişte gösterdiğimiz gibi yine herkese göstermek. Avrupa kupaları hedefimiz diye genel bir değerlendirme yapabilirim" dedi.< Başakşehir, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı. Basına açık olarak gerçekleşen antrenman öncesinde teknik direktör Emre Belözoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezonun herkes için hayırlı olmasını dileyen Belözoğlu, "Herkese hayırlı ve uğurlu bir sezon olmasını diliyorum. Sezonu en geç kapayan takım olarak yine en geç biz açmamız gerekiyor diye düşündük ve bence oyuncu arkadaşlarımıza yeterli süre olarak tatil verdik. Onlara da son 10 günde yapmaları gerektiği yönde antrenmanlar planladık. Buraya bir nebze hazır gelmeleri adına. Başakşehir futbol kulübünün kurulduğu günden bu yana tek bir hedefi var. Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmek. Bunu da büyük oranda yakaladı. Ligimizde şampiyonluğu yakaladı, kupa finalleri oynadı. Hem futbolcu hem de teknik adam olarak ben de bunun içinde yer aldım. Çok mutlu ve gururluyum. Bu senede net bir şekilde hedefimiz büyük takımları zorlayarak onların arasında yer alabileceğimizi geçmişte gösterdiğimiz gibi yine herkese göstermek. Bir şekilde Avrupa kupaları hedefimiz diye genel bir değerlendirme yapabilirim" şeklinde konuştu.Fenerbahçe'deki 10 haftayı saymazsak, benim ilk profesyonel, ilk defa uzun metrajlı sezon başı kampı geçirdiğim bir kulüp olarak Başakşehir'de benimle çalıştılar. Onlarla çalışmak büyük bir keyifti. Onlardan çok şey öğrendim. Ama profesyonel hayatta bu ayrılıklar var. Bu demek değil ki ilerleyen dönemlerde birleşmeyeceğiz. Tekrar aynı hedefte buluşmayacağız. Ama yeni ekibimiz ile alakalı biraz daha kendince tecrübeleri olan, oynatmak istediğim oyuna uygun ve yapmış olduğum görüşmelere dayanarak oluşturduğum bir ekip var. Onlar da bana kendilerine aslında çok önemli tekliflerin gelmesine rağmen benle çalışmayı tercih ettiler. Onlara da bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah kulübümüze hep beraber hizmet eder, başarılarla dolu bir sene yaşarız" ifadelerini kullandı. <

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