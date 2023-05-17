- Emre Belözoğlu: "Gerçekçi olmak lazım kupa birinci hedefimiz" Medipol Başakşehr Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 1-1 berabere biten Ümraniyespor maçının ardından, "Ligde de kazanmak için oynayacağız. Hedefsiz takım benim çalıştırdığım takım olamaz.

- Emre Belözoğlu : "Gerçekçi olmak lazım kupa birinci hedefimiz"

İSTANBUL - Medipol Başakşehr Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 1-1 berabere biten Ümraniyespor maçının ardından, "Ligde de kazanmak için oynayacağız. Hedefsiz takım benim çalıştırdığım takım olamaz. Gerçekçi olmak lazım kupa birinci hedefimiz" dedi.

Medipol Başakeşhir, Spor Toto Süper Lig'in 34. Haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şırnak'ta şehit olan askerler ile ilgili konuşarak sözlerine başlayan Emre Belözoğlu, "Dün 5 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Umarım terör belasından ülkemiz bir gün kurtulur. Mehmetçiğimizin iyi haberlerini almak en büyük ümidimiz" şeklinde konuştu.

"Takım fizik ve mental olarak yorgun olduğunu gösteriyor"

Takımının sezon sonu itibarıyla yorgunluğunu gördüğünü söyleyen Emre Belözoğlu, "Rakip, 11'inde topa sahip olmak isteyen ve geçişi kullanabilecek oyuncuları tercih etmişti. Biz de onları merkeze oynatıp baskılarla gol bulabileceğimiz pozisyonları üreteceğimizi biliyorduk. Ne yazık ki bireysel hata ile kırmızı kart geldi. Son 12 maçta 5. kırmızı oldu. 3 tanesi direkt olmak üzere. Takım fizik ve mental olarak yorgun olduğunu gösteriyor. Kolay değil yaklaşık 50 maç oynadılar. 10 kişi kalan oyuncularımızı tebrik ederim. Her türlü mücadeleyi gösterdiler" ifadelerini kullandı.

"Birinci hedefimiz Ziraat Türkiye Kupası"

Belözoğlu, öncelikli hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu dile getirerek, "Her maçı kazanmaya oynayacağız. Ligde de kazanmak için oynayacağız. Hedefsiz takım benim çalıştırdığım takım olamaz. Gerçekçi olmak lazım kupa birinci hedefimiz" diye konuştu.

"Finalde gönlüm Inter'den yana"

Bir dönem forma giydiği İtalyan ekibi Inter'in finale yükseldiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde favorisinin Inter olduğunu aktaran Belözoğlu, "Bugünkü maça bağlı. Inter'de forma giydim. Onların İstanbul'a gelmesinden mutluyum. Gönlüm finalde Inter'den yana" açıklamasını yaptı.