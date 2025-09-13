Haberler

Emre Belözoğlu: 'Galibiyeti hak ederek elde ettik'

Emre Belözoğlu: 'Galibiyeti hak ederek elde ettik'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, Samsunspor'u 2-1 yenerek elde ettikleri galibiyetin önemini vurguladı. Yeni bir takım olduklarını belirten Belözoğlu, oyuncuların birlikte oynaması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yenen Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Çok değerli bir zamanda hem de çok iyi bir takıma karşı galibiyet geldi." dedi.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

İyi bir takıma karşı galip geldiklerini anlatan Belözoğlu, "Samsunspon, çok iyi organizasyonu olan kulüp organizasyonu çok yüksek. Sahada da bence çok kaliteli bir takıma karşı galip geldik. Galibiyeti hak ederek elde ettik. Milli takım arasıyla beraber 10 gün çalışma fırsatımız oldu. Çok yeni takımız. Oyuncular aramıza yeni katıldı. Sabah kadromuza dahil ettiğimiz oyuncuyu bile oyuna soktuk. Ama karşımızdaki rakip, 2 seneye yakındır beraber oynayan 6-7 tane oyuncuya sahip. Beraber oynama tecrübesi yüksek bir takım. Avrupa Kupası'na katıldılar. Burada çok zor takımlara karşı yenilmediler. Galibiyet bizim için özellikle Karagümrük mağlubiyeti sonrasında çok önem arz ediyordu. Camiamıza bir borcumuz vardı. Bence bugün o borcu ödedik. Sıfırladık." ifadesini kullandı.

Belözoğlu, mütevazı olacaklarına işaret ederek "Ayaklarımız yere sağlam basacak. Çok yeni bir takımız. Acı çekeceğiz. Oyunu oturtana kadar biraz daha tekrarlara ihtiyacımız var. Ekibimle beraber oyuncuların birbirini tanımasına ihtiyaç var. Çok değerli bir zamanda hem de çok iyi bir takıma karşı galibiyet geldi. Emeğe geçen herkese, ekibe, oyuncularıma, camiamıza hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi

Tesadüfen karşılaştığı kişiye söyledikleri İmamoğlu'nun başını yaktı
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı

F-16'lar peş peşe havalandı! Rus İHA'sı bu kez o ülkede görüldü
Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler! Kapıyı açınca kıyamet kopmuş

Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler
Yıllar sonra açan 'kum zambağı' koruma altına alındı

Yıllar sonra o ilimizde açtı, hemen koruma altına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e sert yorum

"Yılmaz Güney bir katildir! Kadın düşmanı olmasına rağmen..."
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.