Emre Belözoğlu: 'Fenerbahçe'ye Pozisyon Vermedik'

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye çok net pozisyonlar vermediklerini belirterek, "Topa sahip olduğumuz anlar hayal kırıklığıydı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "10 puanla geldiğimiz Kadıköy'de bizim adımıza oyunun 2 parçası var. Topa sahip olduğumuz, bizim adımıza hayal kırıklığı oldu. Fenerbahçe topa sahip olsa da buna müsaade etmedik. Bütün antrenman planlarımız topa sahip olma yönünde. Çok net pozisyonlar da vermedik. Penaltı pozisyonu var, tartışılır. Yediğimiz gol de bireysel hata. Fenerbahçe'yi tebrik ederim, yeni başkanı, yeni hocasına başarılar dilerim" diye konuştu.

"Fenerbahçe için adımın geçmesini doğal buluyorum"

Emre Belözoğlu, isminin yeniden sarı-lacivertli takımla anılmasına yönelik, "Burada çok güzel hatıralarımız var. Fenerbahçe'de uzun seneler oynadım. En iyi günler, en kötü günler yaşadım benim adıma şerefti. Benim adımın geçmesini doğal buluyorum. Teknik direktörlükte 4, 5. senem. İyi kötü tecrübelerim de oldu. Mutlaka güçlü kadrolar geldiğinde, inanıyorum. Benim adıma, ben Antalyaspor başarısı için buradaydım. Fenerbahçe'de birçok şeyi görüyorum. Fenerbahçe'de görev istemekten ziyade görev verildikten sonrası önemli. Bana ne zaman görev verildiğinde; oyuncuyken de teknik adamken de bu böyleydi sonuna kadar mücadele ettim, hiçbir zaman bırakmadım. Antalyaspor olarak bakıldığında üzgünüz. Ne olursa olsun Fenerbahçe kalbimin en güzel yerinde olacak" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe'ye defans anlamında çok pozisyon vermedik"

Fenerbahçe'nin bireysel kaliteli birçok oyuncusu olduğuna dikkat çeken kırmızı-beyazlıların teknik direktörü, "Topa sahipken biraz daha, bir önceki maçlara göre daha farklı pozisyon aldı. Oyun içinde biraz müdahale ettik. Defansif anlamda çok iyi mücadele verdik. Fenerbahçe'nin beklerinin ileri gitmesini değerlendirebilirdik. Çok kaliteli oyuncular var. Fenerbahçe bugün mevcut kadrosuyla bu maçın özelinde değil ama çok iyi bir kadroya sahip daha iyi oyun oynayabilir. Çok daha iyi topa sahip olduk. Fenerbahçe'ye defans anlamında çok pozisyon vermedik" dedi.

"Hedef ilk 10'da olmak"

Emre Belözoğlu, Antalyaspor'un bu sezonki hedeflerine yönelik şunları söyledi:

"Lige iyi başladık. Çok zorlu süreç yaşadı. Her türlü ekonomik anlamda sıkıntılar oluştu. Çok yeni bir takımız. 17-18 oyuncu gitti, 17-18 oyuncu geldi. Milli ara sonrası daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum. Onların şehri tanıması, birbirlerini tanıması daha iyi olacak. Hedef ilk 10'da olmak. Bu da 48-50 puan bandında olacak. Çıkaracağımız dersler var. Çok hızlı şekilde cumaya hazırlanmamız gerekecek."

Emre, Abdülkadir Ömür'ün ilk yarıda çıkmasıyla ilgili ise, "Abdülkadir, ayağında ağrı oldu bundan dolayı çıkmak zorunda kaldı" dedi. - İSTANBUL