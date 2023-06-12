Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, maça çok kötü başladıklarını ve erken gelen golden sonra takımının kırıldığını söyledi. Fenerbahçe'yi tebrik ederek sözlerine devam eden Belözoğlu, 'Hak eden taraf Fenerbahçe'ydi. Çok basit hatalar yaptık ve rakibimiz pozisyonlara girdi. Dersimizi iyi çalıştığımızı düşündüğüm maçta böyle hatalar yapmak beni üzdü. 30'uncu dakikada hamleler yaptık, biraz toparlandık. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum, kendi potansiyellerinde başarılı oldular' dedi.

Emre Belözoğlu : Ben oyuncularımı tebrik ediyorum

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Ben oyuncularımı tebrik ediyorum, kendi potansiyellerinde başarılı oldular" dedi.

Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, maça çok kötü başladıklarını ve erken gelen golden sonra takımının kırıldığını söyledi. Fenerbahçe'yi tebrik ederek sözlerine devam eden Belözoğlu, 'Hak eden taraf Fenerbahçe'ydi. Çok basit hatalar yaptık ve rakibimiz pozisyonlara girdi. Dersimizi iyi çalıştığımızı düşündüğüm maçta böyle hatalar yapmak beni üzdü. 30'uncu dakikada hamleler yaptık, biraz toparlandık. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum, kendi potansiyellerinde başarılı oldular' dedi.

'FENERBAHÇE'NİN KADROSU GÜÇLÜ'

Fenerbahçe'nin kadrosuyla kendi kadroları arasında ciddi fark olduğunu ifade eden Emre Belözoğlu, ' Fenerbahçe de bizim gibi bu sezon 55 maç oynadı. Ancak Fenerbahçe derin bir kadro ile mücadele etti. Takımım benim istediklerimi 40'ıncı dakikada uygulamaya başladı. Demek ki bazı şeyleri ben oyuncularıma anlatamadım. Lig maçlarında Fenerbahçe'ye karşı daha iyi performans sergilemiştik. 3 oyuncu değişikliği yaptım. 3 oyuncunun yanı sıra elimde 4 oyuncu daha değiştirebilirdim' yorumunu yaptı.

'DAHA GÜÇLÜ BAŞAKŞEHİR OLUŞTURCAĞIZ'

Başakşehir'deki geleceği ile ilgili de konuşan genç teknik adam, 'Ben burda futbolcuyken de teknik direktörken de iyi işler yaptım. Geçen sezon ligi 65 puanla bitirdik, bu sezon 62 puan topladık. İlk 5 sıradayız ama Avrupa'ya gidemedik. Yolun başında olsam da neyi iyi yaptığımı neyi yapamadığımı gayet iyi biliyorum. Bir karar alacaksam Başkanımız Göksal Gümüşdağ ile konuşurum. Onunla konuşmadan karar almam. Görevi bırakmam için bir şey yok. Önümüzdeki sene hedefe oyanayan daha güçlü bir Başakşehir oluşturacağız. Biz, Fenerbahçe, Sivasspor ve bir dönem Trabzonspor bu sezon Avrupa'da iyi puanlar topladık. Ancak yeni sezonda sadece 4 takım Avrupa'ya gidecek. O nedenle 4'üncü olup Avrupa'ya gidecek Adana Demirspor'u kutluyorum' cümlelerini kurdu.