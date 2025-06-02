Emre Belözoğlu, Başka Kulüple Anlaşma İddialarını Yalanladı
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada başka bir kulüple anlaştığına dair iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Belözoğlu, yarın başkanıyla yapacağı toplantının dışında başka bir gündeminin olmadığını vurguladı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, başka kulüple anlaştığı iddiasını yalanladı.
Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Basında ve sosyal medyada çıkan bir kulüple anlaştığım iddialarının gerçeklik payı yoktur, yalandır. Yarın başkanımızla yapacağımız toplantı ve Antalyaspor'un geleceği haricinde hiçbir gündemim bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor