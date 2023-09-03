Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrıldı

Süper Lig ekibi Başakşehir ile yollarını ayıran teknik direktör Emre Belözoğlu, kulübe teşekkür etti.

Süper Lig ekibi Başakşehir ile yollarını ayıran teknik direktör Emre Belözoğlu, "Gönlümde her zaman özel olan bu kulübe ve camiaya teşekkür ederim" dedi.

Başakşehir ile karşlıklı anlaşarak yollarını ayıran Emre Belözoğlu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başakşehir'e veda etti. Belözoğlu paylaşımında, "Gönlümde her zaman özel olan bu kulübe ve camiaya teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

EMRE BELÖZOĞLU, BAŞAKŞEHİR TEKNİK DİREKTÖRÜ OLARAK 86 MAÇA ÇIKTI

3 Ekim 2021'de göreve gelen Emre Belözoğlu, İstanbul ekibiyle 86 maça çıktı. 42 yaşındaki teknik adam bu karşılaşmalarda 44 galibiyet, 21 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.