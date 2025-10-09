Emre Belözoğlu Antalyaspor'dan Ayrıldığını Açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor ile yolları ayrılan teknik direktör Emre Belözoğlu, oluşturulmaya çalışılan atmosfer neticesinde aldığı kararın hayırlı olacağına inandığını belirtti.

Belözoğlu, açıklamasında, Antalyaspor'da görev yaptığı süre boyunca, tüm zorluklara rağmen inanç ve yüksek eforla mücadele ettiklerini kaydetti.

Açıklamasında "Büyük emek ve özveriyle kurduğumuz takımın bugünkü konumunu, yarınını önemli ve değerli görüyor olsam da oluşturulmaya çalışılan atmosfer neticesinde aldığım kararın hem bizim adımıza hem camia adına daha hayırlı olacağına inanıyorum." ifadesini kullanan Belözoğlu, bu süreçte yanında olan futbolculara, teknik ekibe, kulüp personeline, başkan ve yönetim kurulu ile Antalyaspor'a gönül verenlere teşekkür etti.

Belözoğlu, Antalyaspor'un kalbinde her zaman özel bir yerde olacağını vurguladı.