Emre Baran Kırkpınar'dan Köyceğiz'e şampiyon olarak döndü - Haberler

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Emre Baran Kırkpınar'dan Köyceğiz'e şampiyon olarak döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Emre Baran Kırkpınar'dan Köyceğiz'e şampiyon olarak döndü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Belediye Spor Kulübü Güreşçisi Emre Baran Kırkpınar'da yapılan yağlı güreş müsabakalarını birinci olarak tamamlayıp şampiyon oldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Belediye Spor Kulübü Güreşçisi Emre Baran Kırkpınar'da yapılan yağlı güreş müsabakalarını birinci olarak tamamlayıp şampiyon oldu.

661. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Köyceğiz'i temsil eden Köyceğiz Belediye Spor Kulübü sporcularından Emre Baran teşvik 1 boyunda şampiyon oldu. Geçtiğimiz günlerde Kırşehir'de yapılan Okul Sporları Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Serbest Türkiye Güreş Şampiyonasında 52 kiloda mücadele eden Köyceğizli güreşçi Emre Baran tüm rakiplerini devirerek Türkiye şampiyonu olmuştu. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan; "Köyceğiz Belediye Spor Kulübü güreşçimiz Emre Baran'ın başarısı Köyceğiz'i gururlandırdı. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Antrenör Kenan Aydın ve Veli Er'e de teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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