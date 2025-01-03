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Emre Aydınel: 'Altınordu ile Şampiyonluk Yaşamak İstiyorum'

Emre Aydınel: 'Altınordu ile Şampiyonluk Yaşamak İstiyorum'
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TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun futbolcusu Emre Aydınel, takımıyla şampiyonluk yaşamak istediğini ve bu hedefe ulaşmak için mücadele ettiklerini söyledi. 17 maçta 3 gol atan Aydınel, Altınordu forması giydiği için mutlu olduğunu belirtti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Emre Aydınel, takımıyla şampiyonluk yaşayarak bir üst lige çıkmak istediğini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Altınordu'da gurbetçi futbolcu Emre Aydınel, ligde forma giydiği 17 maçta takımına 3 gollük katkı sağladı. Borussia Dortmund altyapısında yetiştikten sonra Almanya'da bölgesel liglerde forma giyen 24 yaşındaki hücum oyuncusu, sezon başında Altınordu'ya transfer oldu. İlk 11'in değişilmez isimlerinden olan Emre Aydınel, Altınordu'nun şampiyonluk yarışına 3 gollük katkıda bulundu.

Altınordu gibi bir kulüpte forma giydiği için mutlu olduğunu dile getiren 24 yaşındaki Emre Aydınel, "Teknik direktörümüz Olcay Şahan yönetiminde şampiyonluk yarışı veriyoruz. Zor bir ligdeyiz ve zorlu rakiplerimiz var. Ligin sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde yer alacağız. Altınordu formasıyla şampiyonluk yaşamak istiyorum. Hedefimiz şampiyon olarak bir üst lige yükselmek" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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