Emrah Yılmaz Anısına Vefa Turnuvası Düzenlendi

Aydın'da Anadolu Sportif Yetenek Akademisi (ASYA) Spor Kulübü tarafından geçtiğimiz aylarda genç yaşta hayatını kaybeden Emrah Yılmaz'ın anısına vefa turnuvası düzenledi. Turnuvadan elde edilen gelirlin ihtiyaç sahipleri için kullanılacağı belirtildi.

Turnuva ile ilgili bilgi veren Gökhan Böcekli, turnuvanın yoğun ilgi gördüğünü ve bundan sonra bu turnuvayı geleneksel hale getireceklerini belirterek destek veren herkese teşekkür etti. Böcekli, "ASYA Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusu Emrah Yılmaz, 31 Temmuz'da elim bir rahatsızlık sonucu genç yaşta hayatını kaybetmişti. Aynı zamanda başarılı bir sporcu olan Emrah Yılmaz'ın anılarını yaşatmak için vefa turnuvası düzenlendi. Turnuvanın yapıldığı salon ücret almadı. Katılımcılar kendi aralarında topladığı paralarla Emrah Yılmaz adına ihtiyaç sahiplerine bağışta bulundu. Asya Spor Kulübü, profesyonel bilardo oyuncusu Emrah Yılmaz adına bu yıl ilki düzenlenen 'Vefa' turnuvasına geleneksel olarak bundan sonra devam ettirecek" dedi.

Yapılan turnuva sonunda; Ali Rıza Tosun birinci, Yüksel Demir ikinci Ercan Atman ve Haluk Kara üçüncü oldu. - AYDIN