Emrah Yaşar, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Emrah Yaşar, yeni hedefini dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olarak belirledi.

Spor lisesinde 2018 yılında hocasının tavsiyesiyle başladığı bokstaki mücadelesiyle dikkati çeken Emrah Yaşar, Fenerbahçe tarafından transfer edildi.

Katıldığı Türkiye şampiyonalarında 3 altın ve 2 gümüş madalya alan milli boksör, daha sonra uluslararası turnuvalarda boy gösterdi.

Emrah Yaşar, son olarak Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Milli boksör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyanın gururunu yaşadığını söyledi.

Yeni başarılar kazanmak için çalışmalarına ara vermeden başladığını aktaran Emrah Yaşar, şunları kaydetti:

"Birçok ülkenin arasında İstiklal Marşı'nı okutmak çok güzel bir duyguydu, çok mutlu oldum. Ailemi, ülkemi, şehrimi, hocamı, kulübüm Fenerbahçe'yi temsil ettim. Çok güzel bir duyguydu. Şimdi önümüzdeki dönemde yapılacak Büyükler Dünya Boks Şampiyonası var, ona hazırlanıyorum. Şanlıurfa'da Serhat Akagündüz hocam nezaretinde çalışmalarım çok iyi gidiyor. İlk hedefim dünya şampiyonasında şampiyon olmak. Sonraki hedefim de olimpiyatlara katılmak istiyorum. Ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. Olimpiyat şampiyonu olarak ülkemi, ailemi, hocamı ve arkadaşlarımı gururlandırmak istiyorum."

Gençlere sevdikleri bir spor yapmalarını tavsiye eden milli boksör, "Spor yapmak göründüğü kadar zor bir iş değil. Spor yaparak kötü alışkanlıklardan da uzak dururlar. Sporun bana çok faydası oldu. Üniversiteyi kazanmam ve burs almamda faydası oldu. Ayrıca spor sayesinde göremeyeceğim ülkeleri görme şansı buldum. Turnuvalar sayesinde 6 ülkeyi görüp gezdim, yeni arkadaşlarla tanıştım." ifadelerini kullandı.

Akagündüz: "Madalyaların sayılarını arttırmaya çalışacağız"

Antrenör Serhat Akagündüz de Emrah ile 2018 yılında geldiği spor salonunda tanıştığını söyledi.

Bir süre sonra Emrah'ın yeteneğini fark ettiğini dile getiren Akagündüz, "Emrah 6 yıl önce başladığı sporda tarih yazmaya devam ediyor. En son Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Bu bizim için, Şanlıurfa için gerçekten gurur verici bir durum. Bu madalyaların sayılarını arttırmaya çalışacağız. Şu anda Emrah ile yeni hedeflerimiz dünya şampiyonası ve olimpiyatlar. Bunlara yönelik hazırlanıyoruz." diye konuştu.