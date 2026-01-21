Son 2 yılın Avrupa şampiyonu milli boksör Emrah Yaşar, rotasını olimpiyatlara çevirdi

Son iki yılda katıldığı Avrupa şampiyonalarında birincilik kürsüsüne çıkan milli boksör Emrah Yaşar, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emrah Yaşar, Şanlıurfa'da 2018 yılında tanıştığı boksta Türkiye şampiyonalarında gösterdiği başarıların ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Bulgaristan'da 2024 yılında düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası ile Macaristan'da 2025 yılında gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda birinci, Kazakistan'da 2025 yılında yapılan World Boxing Cup Turnuvası'nda ise ikinci olarak dikkatleri üzerine çeken milli boksör, gözünü 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na çevirdi.

"En büyük hedefimiz 2028 yılındaki olimpiyatlar"

Milli boksör Emrah Yaşar, AA muhabirine, boksta birçok Türkiye şampiyonluğunun bulunduğunu, uluslararası şampiyonalarda ise 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandığını söyledi.

Avrupa'da iki defa şampiyon olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini temsil ettiğini anlatan Yaşar, şöyle konuştu:

"Şimdi önümüzde Kocaeli'nde 23 Ocak-1 Şubat'ta düzenlenecek Büyükler Türkiye Şampiyonası var, ona hazırlanıyoruz. Orada da şampiyon olmayı hedefliyoruz. Sonrasında 2026 yılında bayağı bir turnuva var. Avrupa Şampiyonası, kupalar var. Onlara güzel bir şekilde hazırlanmayı hedefliyoruz. 2027 yılında ise Avrupa Oyunları var. Bunların hepsi 2028 yılında düzenlenecek Los Angeles Olimpiyatları için puan toplanan turnuvalar. En büyük hedefimiz 2028 yılındaki olimpiyatlar. Orada güzel bir derece elde etme için programlı bir şekilde çalışıyoruz."

"Emrah'ın başarıları bizim için tesadüf değil"

Antrenör Serhat Akagündüz de Şanlıurfa'da boks branşında yaptıkları çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade etti.

Emrah Yaşar'ı son 2 yıldaki başarılarından dolayı tebrik eden Akagündüz, şunları söyledi:

"Emrah'ın başarıları bizim için tesadüf değil. Biz çalışmalarımızı yapıyoruz, ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Olimpiyatlara giden yolda güzel adımlar atıyoruz. Bunun yanında Fenerbahçe Kulübü de bize ciddi anlamda destek çıkıyor. 2028 yılında yapılacak olan Los Angeles Olimpiyatları'nda Allah'ın izniyle şehrimize ve ülkemize bir altın madalya getireceğiz, buna inanıyoruz. Bunun sözünü de şimdiden veriyoruz. Allah utandırmasın."