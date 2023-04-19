Emrah Ormanoğlu'ndan bronz madalya

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, üçüncülük müsabakasında Fransız rakibi Arman Eloyan'ı 2-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Şampiyonaya eleme turundan başlayan Emrah Ormanoğlu, İsrailli rakibi Daniel Popov'u 11-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Ermeni rakibi Arsen Harutyunyan ile karşılaşan Emrah, 7-0 mağlup olmasına rağmen rakibinin finale yükselmesi sonrası bronz madalya maçına çıktı. Bronz madalya mücadelesinde milli sporcu Fransız rakibi Arman Eloyan'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Yasemin Adar Yiğit finalde

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, yarı final müsabakasında Ukraynalı Anastasiia Osniachs'ı 14-4 mağlup ederek finale yükseldi. Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan Yasemin Adar Yiğit, Rumen rakibi Catalina Axente'yi 10-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Ukraynalı Anastasiia Osniachs ile karşılaşan milli sporcu minderden 14-4 üstün ayrılarak yarın final oynama hakkını kazandı. - İSTANBUL