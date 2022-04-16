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Emrah Başsan'dan gol performansı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Emrah Başsan'dan gol performansı

Kayserisporlu oyuncu Emrah Başsan, ligdeki beşinci golünü attı.

Kayserisporlu oyuncu Emrah Başsan, ligdeki beşinci golünü attı.

Kayserispor'un ligin 33. haftasında evinde oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor maçında Emrah Başsan 1 gol kaydetti. Müsabakanın 78. dakikasında şık bir gole imza atan Emrah Başsan, üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı. Bu sezon Galatasaray, Trabzonspor, Hatayspor, Göztepe ve Rizespor maçlarında gol sevinci yaşayan Emrah Başsan gol sayısını 5'e yükseltti.

90 dakika sahada kalan Emrah, performansı ile takdir topladı. 27 maçta forma giyen Emrah, 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. - KAYSERİ

Emrah Başsan'dan gol performansı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Emrah Başsan, Kayserispor, Rizespor, Spor, Haberler

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