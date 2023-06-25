Emniyetspor Oğuzlar Voleybol Turnuvası Şampiyonu Oldu

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasında Emniyetspor şampiyon oldu. Turnuvaya 8 takımın katıldığı finalde Emniyetspor, Esnafspor'u 3-1 yenerek birinci oldu. Turnuvada Esnafspor ikinci, Jandarmaspor ise üçüncü oldu. Dereceye giren kulüpler kupa ve madalyalarını törenle aldı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Kaymakamlık ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen voleybol turnuvasında Emniyetspor şampiyon oldu.

Oğuzlar Ortaokulu Spor Salonu'nda 8 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Esnafspor ile Emniyetspor karşılaştı.

Rakibini 3-1 yenen Emniyetspor birinciliği kazandı.

Turnuvada Esnafspor ikinci, Jandarmaspor ise üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren kulüpler, kupa ve madalyalarını final maçının ardından düzenlenen törenle aldı.

Oğuzlar kaymakamı Ali Emre Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Okur ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür verdi.

Tekin, törende yaptığı konuşmada, voleybol turnuvasının ilçeye hareketlilik kazandırdığını söyledi.

Turnuvaya 8 takımın katıldığını belirten Tekin, "Kamu kuruluşlarından personelimiz, esnafımız, gençlerimiz kendi alanlarında kurdukları takımlarla turnuvaya katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün desteklediği nice böyle güzel turnuvalar yapacağız. Katılımlardan dolayı bütün takımlara teşekkür ediyor, şampiyon olan emniyet personelimizi kutluyorum." dedi.