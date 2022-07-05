Emniyetspor, Dicle Gençlikspor voleybol turnuvasında şampiyon oldu - Haberler

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Emniyetspor, Dicle Gençlikspor voleybol turnuvasında şampiyon oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Emniyetspor, Dicle Gençlikspor voleybol turnuvasında şampiyon oldu

Dicle Gençlikspor'un düzenlediği ve ilçe kaymakamlığı ile belediye katkılarıyla gerçekleşen voleybol turnuvası sona erdi.

Dicle Gençlik spor'un düzenlediği ve ilçe kaymakamlığı ile belediye katkılarıyla gerçekleşen voleybol turnuvası sona erdi.

Dicle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonunda oynanan final maçında Key Ağayspor ile Emniyetspor karşılaştı. Emniyetspor maçı 3 – 2'lik set üstünlüğüyle kazandı. Maçı izleyen Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, "Gayet güzel bir turnuva oldu. Bu turnuvada amacımız, beraberlik içinde bu ortamı sağlayabilmekti. Bunu yaptık gayet de güzey bir şey çıktı. Önemli olan işi tadında bırakabilmek ve gayet güzel oldu. Hepinizin emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Şampiyon olan takımı da kutluyorum. Diğer takım da gönüllerin şampiyonu oldu" dedi.

Turnuva sonunda dereceye giren birinci ve ikinci takımlara kupa, madalya verilip eşofman takımı hediye edildi. Turnuvada dereceye giren şampiyon takım Emniyetspor'a ve 2. olan Key Ağayspor'a kupa, madalya ile hediyelerini maçı izlemeye gelen protokol üyeleri verdi.

Final maçı sonrası protokol üyeleriyle birlikte anı fotoğrafı çekildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hisarcık voleybol Dicle Spor Haberler

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