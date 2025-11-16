Emma Meesseman Ulusal Spor Başarı Ödülü'nü Kazandı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Belçikalı oyuncusu Emma Meesseman, Ulusal Spor Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Geçtiğimiz ay Belçika'nın en prestijli ödüllerinden biri olan ve bir atletin ya da takımın yalnızca bir kez kazanabildiği Belçika Ulusal Spor Başarı Ödülü'nü (Nationale Trofee voor Sportverdienste) kazandığı açıklanan Fenerbahçeli oyuncu Emma Meesseman, milli takım arasında ülkesinde düzenlenen törenle ödülünü teslim aldı.

Ödül, Belçika Prensesi Astrid tarafından takdim edildi.

Emma Meesseman: "Büyük bir onur"

Ödül töreninde duygularını dile getiren Emma Meesseman, "Küçük Emma buna inanmazdı sanırım. Bunların hepsini yaşayacağımı asla hayal etmezdim. Sadece bu ödül değil, milli takımla geldiğimiz nokta da benim için çok özel. Elbette büyük bir onur. Daha önce kazananların listesini inceledim; o isimlerin arasında yer almak benzersiz bir his. Haftaya yine Fenerbahçe'ye dönüyorum. Bu ödülün büyüklüğünü sanırım ancak zaman geçtikçe anlayacağım. Henüz tam idrak edemedim ama bunun büyük bir onur olduğunu biliyorum. Bu ödülü bir basketbolcu olarak, takım sporcusu olarak almak gerçekten eşsiz. Her zaman tarihe geçmek istediğimi söylemiştim ve bunu yapmanın güzel bir yolu bu. Aldığım ödülleri sıralamak imkansız. Bu da çok güzel bir ödül ama tıpkı diğerleri gibi üzerinde fazla durmuyorum, çünkü her zaman bir sonraki hedefe odaklanıyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL