Haberler

Emma Meesseman Ulusal Spor Başarı Ödülü'nü Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Belçikalı oyuncusu Emma Meesseman, Belçika'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Ulusal Spor Başarı Ödülü'nü kazandı. Ödül, Belçika Prensesi Astrid tarafından takdim edildi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Belçikalı oyuncusu Emma Meesseman, Ulusal Spor Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Geçtiğimiz ay Belçika'nın en prestijli ödüllerinden biri olan ve bir atletin ya da takımın yalnızca bir kez kazanabildiği Belçika Ulusal Spor Başarı Ödülü'nü (Nationale Trofee voor Sportverdienste) kazandığı açıklanan Fenerbahçeli oyuncu Emma Meesseman, milli takım arasında ülkesinde düzenlenen törenle ödülünü teslim aldı.

Ödül, Belçika Prensesi Astrid tarafından takdim edildi.

Emma Meesseman: "Büyük bir onur"

Ödül töreninde duygularını dile getiren Emma Meesseman, "Küçük Emma buna inanmazdı sanırım. Bunların hepsini yaşayacağımı asla hayal etmezdim. Sadece bu ödül değil, milli takımla geldiğimiz nokta da benim için çok özel. Elbette büyük bir onur. Daha önce kazananların listesini inceledim; o isimlerin arasında yer almak benzersiz bir his. Haftaya yine Fenerbahçe'ye dönüyorum. Bu ödülün büyüklüğünü sanırım ancak zaman geçtikçe anlayacağım. Henüz tam idrak edemedim ama bunun büyük bir onur olduğunu biliyorum. Bu ödülü bir basketbolcu olarak, takım sporcusu olarak almak gerçekten eşsiz. Her zaman tarihe geçmek istediğimi söylemiştim ve bunu yapmanın güzel bir yolu bu. Aldığım ödülleri sıralamak imkansız. Bu da çok güzel bir ödül ama tıpkı diğerleri gibi üzerinde fazla durmuyorum, çünkü her zaman bir sonraki hedefe odaklanıyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
2-0'lık yenilgi sonrası ülkede ortalık karıştı

2-0'lık maç sonrası ülkede ortalık karıştı
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

İstanbul'un göbeğinde bıçaklanan genç: En yanlış insanı vurdular
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Bilimsel Araştırma: Sirke Tüketimi Kan Şekerini Düşürüyor ve Kolesterolü Dengeliyor

Sirke, Kan Şekerini Düşürüyor ve Kolesterolü Dengeliyor
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.